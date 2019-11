La pression croissante sur les bilans et la contraction des ressources ont amené les banques à se tourner de plus en plus vers la compression comme moyen efficace d'atténuer les coûts et les risques. Il est donc essentiel que les possibilités de compression évoluent pour répondre aux besoins des clients d'aujourd'hui.

Nous comprimons différents types de swaps en bloc pour nos clients grâce à notre nouvelle approche low touch qui leur permet non seulement de gagner du temps, mais renforce également la vérification de données afin qu'ils puissent comprimer en toute confiance.



Michael Modlock, Responsable Mondial des Ventes et the Relations Clients, triReduce.