Bien qu’elle n’ait pas encore été officiellement transposée en loi dans toutes les juridictions, il est très probable que la phase finale de mise en oeuvre des recommandations en matière de MI soit divisée en deux : la phase 5, le 1er septembre 2020, pour les entités dont le montant notionnel moyen global (MNMG) est supérieur à 50 millions d’euros/de dollars et une nouvelle phase 6, le 1er septembre 2021, pour les entités dont le MNMG dépasse les 8 milliards d’euros/de dollars.

Le groupe composé à l’origine des entités concernées par la phase 5 a été scindé en deux. Environ 30% d’entre elles sont appelées à se mettre en règle en 2020 et les 70% restants en 2021, ce qui donne aux petites entités une année supplémentaire pour se préparer. Les entités sont également déchargées d’une obligation opérationnelle supplémentaire dès lors qu’elles ne sont pas tenues de disposer de contrats-cadre ou de comptes chez un dépositaire avant de franchir le seuil de 50 millions d’euros/de dollars par groupe de contreparties.

Pour les grandes entités qui s’attendent à franchir rapidement le seuil de 50 millions d’euros/de dollars, il n’y a pas de changement. Elles doivent se préparer à l’échéance comme prévu ; choisir une méthode et un moteur de calcul de MI, établir un flux d’échange de MI, définir une méthode de rapprochement en cas de dispute sur MI et mettre en place une documentation avec les contreparties et les dépositaires.

Les petites entités susceptibles de demeurer longtemps, voire indéfiniment, sous le seuil de 50 millions d’euros/de dollars se voient en revanche offrir une occasion de dédier des ressources précieuses à des tâches prioritaires, à savoir le calcul et le monitoring des MI, puisqu’elles peuvent attendre que leur exposition atteigne le seuil de 50 millions d’euros avant de s’atteler à la tâche ardue que représente la documentation.